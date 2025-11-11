Si è tenuta oggi, all’istituto comprensivo “Portella della Ginestra” di Vittoria, la Giornata in memoria delle vittime della strada, un momento di profonda riflessione e condivisione dedicato alla sicurezza stradale e al valore della vita.

All’iniziativa hanno preso parte il sindaco Francesco Aiello, il questore di Ragusa Marco Giambra e le massime cariche istituzionali, insieme ai docenti, agli studenti e alla comunità scolastica.

Particolarmente toccante è stata la presenza dei genitori dei piccoli cugini Alessio e Simone D’Antonio, la cui memoria continua a ispirare l’impegno della città nel promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità sulle strade.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel sostenere tutte le iniziative rivolte all’educazione alla sicurezza stradale, convinta che la prevenzione e la sensibilizzazione partano proprio dai più giovani.