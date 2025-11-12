Anche per la Regione la mozione di sfiducia al sindaco Leontini è stata presentata fuori tempo massimo, quindi è da considerarsi inammissibile. Il parere è arrivato nella giornata di ieri ed è stato trasmesso al presidente del Consiglio comunale e a tutti i consiglieri. Il parere dà quindi ragione a quanto più volte dichiarato dal sindaco Innocenzo Leontini che ha spiegato come il suo mandato è da considerarsi scaduto e che se la legislatura va avanti è solamente in virtù della “proroga Covid concessa” per allineare gli appuntamenti elettorali.

Al momento la seduta del consiglio comunale, prevista per le 15,30 di oggi, per la votazione della sfiducia, rimane confermata, ma nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità. Prima del consiglio il segretario comunale ha inviato una nota a tutti i consiglieri per metterli al corrente dei pareri acquisiti ed informarli delle eventuali responsabilità alle quali andranno incontro se si procederà al voto, pur precisando che il consiglio ha pieno diritto ad esitare il punto all’ordine del giorno.