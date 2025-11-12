Innocenzo Leontini non è più sindaco di Ispica. Da questa sera il primo cittadino è stato sfiduciato. Dieci i voti necessari perché la mozione passasse e dieci quelli che sono arrivati. I nove firmatari della mozione (Gianni Stornello (Pd), Serafino Arena (Controcorrente), Pierenzo Muraglie, Angelina Sudano, Giovanni Muraglie e Carmelo Oddo (Lista Muraglie sindaco), Paolo Monaca (Sud chiama Nord), Mary Ignaccolo e Matilde Sessa) sono stati appoggiati anche dal presidente del consiglio comunale Titta Genovese, così come lo stesso aveva annunciato giorni fa, sebbene fosse stato uno dei principali fautori, a suo tempo, dell’elezione di Leontini.

La seduta di oggi ha preso il via alle 15,30. Subito, però, due sospensioni della durata di un’ora ciascuno. Poi la discussione è entrata nel vivo. Con il primo cittadino che ha letto i pareri del segretario generale, della Prefettura e della Regione che hanno ritenuto inammissibile la presentazione della mozione. La mozione è stata votata dopo le 20,30. Il Consiglio comunale, dunque, ha decretato la decadenza del sindaco. Ora, però, bisognerà vedere se i ricorsi che saranno presentati saranno fondati. E quindi si potranno concretizzare colpi di scena già nei prossimi giorni. A fine seduta votata anche l’immediata esecutività del punto alla luce di un emendamento che i nove firmatari della mozione avevano presentato nel corso della stessa seduta. Nominato il vicesindaco Tonino Cafisi che dovrà gestire l’ordinaria amministrazione in attesa della determinazione della Regione.