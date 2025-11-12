“La riapertura stamattina del Centro diurno disabili di via Sacro Cuore è stato un momento bello e importante, vissuto assieme alle ragazze, ai ragazzi e alle loro famiglie speciali”. Lo dice il sindaco Maria Monisteri Caschetto che aggiunge: “Come speciali sono tutti gli operatori della cooperativa Iride che stanno con loro ogni giorno. La festa di oggi, l’abbiamo condivisa insieme, con tutti gli assessori e una rappresentanza del Consiglio comunale. I loro sorrisi, la loro gioia… dono più bello non potevamo ricevere. Grazie di cuore”.