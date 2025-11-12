Incendio notturno sul monte Casasia, in territorio di Monterosso Almo. Nonostante le basse temperature, evidentemente qualcuno avrà pensato di utilizzare le erbe secche residue per appiccare un rogo. Pochi dubbi sul fatto che sia stato un evento doloso. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e la protezione civile ma con poca speranza di potere intervenire almeno sino a quando non arriverà l’alba. Per il momento si sta cercando soltanto di isolare l’evento, facendo in modo che lo stesso non si propaghi più di tanto. Il bagliore dell’incendio è visibile anche dai centri abitati circostanti (foto Alessandro Pantano).