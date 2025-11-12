Alle 9,30 di oggi, nel piazzale antistante la caserma “Podgora”, sede del comando provinciale carabinieri di Ragusa, ha avuto luogo la commemorazione dei Caduti della strage di Nassiriya, nella ricorrenza del 22° anniversario del tragico evento e della “17esima giornata del ricordo delle vittime militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.

La cerimonia, organizzata dal comandante provinciale dell’Arma di Ragusa, colonnello Carmine Rosciano, ha visto la partecipazione del prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, di una rappresentanza degli Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio a Ragusa, e del commissario straordinario della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso della commemorazione è stata deposta una corona d’alloro dinanzi al monumento dedicato ai Caduti di Nassiriya, collocato davanti alla caserma “Podgora”.

Don Giuseppe Ramondazzo, parroco della chiesa del “Beato Clemente”, ha impartito la solenne benedizione.