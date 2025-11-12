Condannato definitivamente per tentato omicidio, lesioni personali ed estorsione, un cittadino nigeriano, che stava ultimando di scontare la pena della reclusione di oltre tre anni in carcere, ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato espulso con rimpatrio nel proprio paese d’origine.

Le operazioni sono state condotte dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, che ha dato esecuzione ad un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Trapani.

Allo straniero, che si trovava ristretto presso la casa circondariale di Ragusa, è stato notificato il provvedimento di espulsione, quindi è stato rimpatriato tramite vettore aereo a cura di personale specializzato della Questura.