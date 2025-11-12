Cambio al vertice della direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia: a ricoprire l’incarico di direttore regionale sarà l’ingegnere Sergio Inzerillo (nella foto), dirigente di lunga esperienza e figura di spicco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per l’ing. Inzerillo si tratta di un ritorno nella sua città natale, Palermo, dove aveva già guidato il Comando Provinciale dal marzo 2021 all’agosto 2023. Nel suo messaggio di insediamento, rivolto al personale, il nuovo Direttore ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, della lealtà e della sincerità nei rapporti umani, elementi che considera alla base di ogni successo professionale e organizzativo.