“L’ennesimo incidente verificatosi in via Troisi è l’ulteriore conferma di una situazione che non può più essere tollerata. È inaccettabile che una strada urbana sia trasformata in una pista da autodromo da parte di automobilisti e motociclisti irresponsabili, mettendo a repentaglio la sicurezza di chi quotidianamente vive e attraversa questa zona”. Così dichiara il consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Scuderi, stigmatizzando con forza la grave emergenza che da troppo tempo affligge via Troisi e l’intero quartiere.

Negli ultimi mesi, nonostante qualche settimana fa ci sia stata l’installazione di dissuasori di velocità con riferimento alla revisione del piano del traffico, la situazione non ha mostrato significativi miglioramenti. “Questi interventi, da soli, non bastano se non accompagnati da un efficace controllo repressivo. I residenti sono esasperati, vivono con la costante paura che l’ennesima corsa spericolata possa avere conseguenze tragiche” continua Scuderi.

Particolarmente preoccupante è il fenomeno dei motociclisti che, senza casco, si esibiscono in pericolose evoluzioni su una sola ruota. “Questo non è solo un problema di ordine pubblico, ma una vera e propria emergenza sociale. Stiamo parlando della vita delle persone, di famiglie che ogni giorno rischiano a causa dell’inciviltà di pochi”. Il consigliere Scuderi annuncia l’intenzione di presentare una mozione urgente al consiglio comunale affinché siano intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine e adottate misure più incisive per prevenire ulteriori tragedie. “È necessario un piano straordinario di sicurezza che contempli pattugliamenti costanti e sanzioni severe per i trasgressori. Solo così potremo restituire tranquillità ai cittadini di via Troisi e dell’intero quartiere”.

“Non possiamo più attendere che avvenga l’irreparabile. La sicurezza dei nostri concittadini deve essere una priorità assoluta” conclude Scuderi.