“Questa mattina ho ricevuto le dimissioni dell’assessore Rossella Iacono che ho accettato e che condivido, per la trasparenza che ci ha sempre contraddistinto”. Lo dice il sindaco Gianfranco Fidone. Il quale aggiunge: “Ho letto con rammarico la sua missiva che riporta considerazioni sulla sua esperienza in giunta. Ma il rammarico lascia lo spazio all’ottimo lavoro che ha svolto Rossella con dedizione, professionalità e rigore per Acate e di questo la ringrazio enormemente”.

“Capisco che poi vi siano motivazioni e riflessioni strettamente personali, e tali rimangono – continua Fidone – che portano a compiere le scelte e voglio augurare a Rossella il meglio per il suo futuro, certo che sarà sempre una risorsa per la comunità.

Il nostro lavoro prosegue e proseguirà incessante nel segno di un gruppo unito, che lavora h24 sacrificando spesso affetti, famiglia e professione. A breve indicherò il nuovo componente nella giunta all’esito di un confronto con tutte le forze della nostra maggioranza al fine di assegnare le deleghe alla Cultura, Pubblica Istruzione e Transizione Digitale”.