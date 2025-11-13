La società FC Vittoria annuncia l’ingaggio dell’attaccante Marko Maletić, classe 1993, per la stagione sportiva 2025/2026.
Nato a Belgrado nel 1993, Maletić è un centravanti di grande esperienza internazionale, dotato di un fisico imponente (1,96 m) e di un ottimo senso del gol. Mancino naturale, ha militato in numerosi campionati europei e italiani, distinguendosi per la sua versatilità e capacità realizzativa.
Carriera Italiana
Maletić ha già vestito diverse maglie in Italia, tra cui:
Nocerina (Serie D): 17 presenze, 8 gol
Renate (Serie C): 10 presenze
Cjarlins Muzane (Serie D): 12 presenze, 1 gol
Nardò (Serie D): 15 presenze, 5 gol
Virtus Francavilla (Serie D): 9 presenze
Acireale (Serie D): 4 presenze, 2 gol
Carriera Estera
Ha giocato in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Svizzera, Slovenia, Serbia e Bosnia, accumulando esperienza in campionati di primo e secondo livello.
Carriera Internazionale – Bosnia ed Erzegovina
U17: 9 presenze, 2 gol
U19: 6 presenze, 3 gol
U21: 11 presenze, 2 gol
Totale: 26 presenze e 7 gol
Dichiarazione di Marko Maletić: “Sono felice di iniziare questa nuova avventura con il FC Vittoria. Ho trovato un ambiente ambizioso e motivato, e sono pronto a dare tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Non vedo l’ora di scendere in campo e sentire il calore dei tifosi”.