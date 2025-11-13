La società FC Vittoria annuncia l’ingaggio dell’attaccante Marko Maletić, classe 1993, per la stagione sportiva 2025/2026.

Nato a Belgrado nel 1993, Maletić è un centravanti di grande esperienza internazionale, dotato di un fisico imponente (1,96 m) e di un ottimo senso del gol. Mancino naturale, ha militato in numerosi campionati europei e italiani, distinguendosi per la sua versatilità e capacità realizzativa.

Carriera Italiana

Maletić ha già vestito diverse maglie in Italia, tra cui:

Nocerina (Serie D): 17 presenze, 8 gol

Renate (Serie C): 10 presenze

Cjarlins Muzane (Serie D): 12 presenze, 1 gol

Nardò (Serie D): 15 presenze, 5 gol

Virtus Francavilla (Serie D): 9 presenze

Acireale (Serie D): 4 presenze, 2 gol

Carriera Estera

Ha giocato in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Svizzera, Slovenia, Serbia e Bosnia, accumulando esperienza in campionati di primo e secondo livello.

Carriera Internazionale – Bosnia ed Erzegovina

U17: 9 presenze, 2 gol

U19: 6 presenze, 3 gol

U21: 11 presenze, 2 gol

Totale: 26 presenze e 7 gol

Dichiarazione di Marko Maletić: “Sono felice di iniziare questa nuova avventura con il FC Vittoria. Ho trovato un ambiente ambizioso e motivato, e sono pronto a dare tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Non vedo l’ora di scendere in campo e sentire il calore dei tifosi”.