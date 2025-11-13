Ragusa piange la scomparsa di Giovanni Firrito. Aveva 78 anni. Lascia la moglie e tre figli. I funerali si terranno sabato mattina alle 10 nella chiesa di San Giuseppe artigiano. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Ragusa piange la scomparsa di Giovanni Firrito. Aveva 78 anni. Lascia la moglie e tre figli. I funerali si terranno sabato mattina alle 10 nella chiesa di San Giuseppe artigiano. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Editore
Ni.Ca. Charter s.r.l. – Zona Industriale 3° fase – 97100 Ragusa (RG)
Testata registrata al Tribunale di Ragusa con Numero Registrazione 1501/2014 del 23/10/2014
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica