Quattro progetti per 3,8 milioni di euro. Sono stati finanziati dalla Regione e riguarderanno il rifacimento di alcune arterie stradali dell’area iblea. Ad eseguirli sarà il Libero consorzio comunale. A darne comunicazione l’assessore regionale al ramo, Alessandro Aricò. Questi gli interventi.

Progetto 1 – € 800.000,00

Miglioramento della sicurezza della circolazione nella Sp 13 Beddio Tresauro Piombo e nella 14 Castiglione Tresauro III Stralcio

Progetto 2 – € 700.000,00

Sp N. 5 “Vittoria-Cannamelito Pantaleo” Lavori di manutenzione straordinaria

Progetto 3 – € 700.000,00

Sp 55 “Giarratana-Noto” Lavori di manutenzione straordinaria

Progetto 4 – € 1.611,920,27

Sp 51 “Modica-Passo Gatta” Allargamento dal Km 1+300 al Km 2+300