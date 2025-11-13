Vasta operazione interforze questa sera nel centro storico di Vittoria. Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale all’opera per scovare affitti irregolari nelle abitazioni date in locazione soprattutto a cittadini extracomunitari. Sembrano emergere, tra l’altro, profili che hanno a che vedere con la microcriminalità, legata allo spaccio di droga e alla prostituzione.

I risultati di questo intervento saranno resi noti nelle prossime ore ma ha già suscitato sensazione l’impiego di un numero elevato di pattuglie. Oltre venti gli uomini impiegati in via Carlo Alberto, quasi all’angolo con via Cacciatori delle Alpi. Si punta a rendere sempre più tranquillo il centro storico cittadino. L’operazione risulta analoga all’intervento che è stato effettuato qualche settimana addietro a Ragusa, su coordinamento della Prefettura come in questo caso.