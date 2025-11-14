La presenza e la partecipazione alla 42esima assemblea nazionale dell’Anci hanno consentito al percorso avviato dai Liberi Consorzi siciliani di ancorarsi a nuovi punti fermi. La volontà di coordinarli con un sistema di relazioni continuo e costante tra gli Enti permetterà di fare rete e di definire una strategia unitaria. Il coordinamento, che continua a far parte dell’Anci, ha come obiettivo l’istituzione dell’Upi Sicilia entro il mese di gennaio 2027.

Unione regionale che avrà un suo statuto ed una sua struttura amministrativa ed organizzativa. L’idea forte e condivisa è quella di considerare i Liberi consorzi la casa dei Comuni. Il coordinamento sarà un approdo sicuro per tutti i sindaci della Sicilia. Attraverso i loro consorzi di appartenenza potranno fare sintesi e contare su uno strumento di mediazione per il confronto con le istituzioni regionali e nazionali. Il coordinamento dei Liberi Consorzi Comunali sarà rappresentato dal presidente Salvatore Quinci (Lcc Trapani), che è stato indicato anche come referente nel direttivo nazionale di Upi. “Fare squadra e coordinare proposte e soluzioni – è stato spiegato – non è soltanto una necessità ma un progetto condiviso per consolidare ed ampliare la credibilità della nostra architettura istituzionale”.