Le spoglie mortali di Santa Ilaria martire, protettrice della gioventù femminile di Giarratana, sono custodite, da decenni, nella chiesa di San Bartolomeo, patrono della Perla degli Iblei. E proprio in questo edificio di culto religioso sono in corso, da ieri pomeriggio, le celebrazioni del triduo in onore della martire che è tra l’altro titolare dell’associazione di Azione cattolica. Ieri, in particolare, le celebrazioni hanno preso il via con la santa messa a cui ha fatto seguito l’adorazione eucaristica, sempre nella chiesa di San Bartolomeo. Oggi ci sarà l’esposizione eucaristica tutto il giorno, dalle 9 alle 18. Domani sono in programma, invece, i primi Vespri in onore di Sant’Ilaria. Si terranno a partire dalle 17,30 e poi, sempre nella chiesa di San Bartolomeo, ci sarà la santa messa. Il culto di Sant’Ilaria, a Giarratana, si perde nella notte dei tempi anche se, negli ultimi anni, ha perso un po’ di vigore. Con queste celebrazioni, l’obiettivo della parrocchia è proprio quello di fare in modo che possa di nuovo crescere l’attenzione nei confronti della figura della martire.

A supportare l’iniziativa dal punto di vista mediatico l’impresa Gali group trasporti & logistica di Ispica che punta molto sul valore identitario di queste celebrazioni che si ricollegano alla tradizione della comunità locale. Celebrazioni che, poi, proseguiranno nella giornata di domenica, quando sarà celebrata la festa di Sant’Ilaria martire.