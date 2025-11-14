Preparatevi a ridere, riflettere e lasciarvi travolgere dall’ironia senza tempo di Molière. Domenica 16 novembre, alle 18,00, il Teatro Don Bosco dei Salesiani di Ragusa ospiterà una straordinaria rappresentazione della celebre commedia del grande drammaturgo francese: “La scuola delle mogli”.

La compagnia “I Superstiti” di Ragusa torna in scena dopo il grande successo di marzo, riproponendo questa intramontabile pièce in costume che, con la sua leggerezza e acume, sa divertire e far riflettere il pubblico di ogni età. L’adattamento fresco e brillante porta la firma di Carlo Nobile, che cura anche la regia e calca il palco insieme a un cast di talentuosi attori: Angelo Iacono, Elvira Baglieri, Tina Licitra, Pina Ganci, Salvatore Cascone, Domenico Puccia, Pippo Antoci e Graziella Frasca.

Una trama avvincente: tra equivoci esilaranti e situazioni paradossali, seguiremo le vicende di Arnolfo, uomo ferito dal passato che tenta invano di controllare il cuore della giovane Agnese, ignaro che l’amore, si sa, non conosce regole. Un viaggio tra gelosia e ragione, dove la fragilità umana si svela con tutta la sua intensità.

Un allestimento di grande fascino:

* Scenografie: Angelo Iacono e Pina Ganci

* Costumi: Graziella Frasca

* Trucco e parrucca: Rosanna Lena

* Luci e Musiche: Giorgio Mauro

Per il pubblico, è da non perdere l’occasione di vivere una serata di grande teatro. I biglietti sono disponibili presso il botteghino di via Roma 168 o direttamente al Teatro Don Bosco. Informazioni e Prenotazioni: 333.5705353 Un tuffo nel passato per sorridere del presente.