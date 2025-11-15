Dal 1997 la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata da Banco Alimentare Ets, è un importante momento di solidarietà e di aiuto concreto e diretto alle famiglie bisognose. Sarà possibile donare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno o carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso in quasi 12.000 supermercati in tutta Italia. Anche a Ragusa, oggi, attenzione a questa iniziativa. La foto è stata realizzata al supermercato Lidl da Salvo Bracchitta.

Sono stati anche presenti, come volontari, al Superconveniente, alcuni studenti (nella foto sopra) delle classi VA e VC del liceo classico Umberto I di Ragusa. Tra questi Gaia Meli, Eliana Di Pietro, Flavia Capuano, Sofia Orecchio, Federica Mendola, Enrico Lorefice.