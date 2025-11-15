Si torna al Pietro Scollo, dopo le due trasferte di Messina tra campionato e coppa, per il Modica Calcio è tempo di tornare a giocare davanti al proprio pubblico. Una sfida che la carta fa sembrare facile, tra prima e ultima della classe, ma che nasconde in se parecchie insidie.

Il Modica Calcio guida la vetta insieme all’Avola e si appresta a giocare contro una Leonfortese che fino a qui ha raccolto 4 punti e occupa l’ultima posizione in classifica. Gli amanti di questo sport, tuttavia, sanno bene che gare come questa sono monito di orgoglio per le cosiddette piccole, pronte a dare tutto sul campo per dimostrare di poter dar fastidio anche a chi sta più su, non a caso biancoverdi fin qui hanno sempre perso con un solo gol di scarto contro tutte le big.

Raciti punterà, quindi, sulla rosa migliore, per dare continuità ai risultati ottenuti fin qui. Il primato non è un risultato casuale e tutta la società rossoblù sa quanto bisogna lavorare per mantenere un certo ruolino di marcia. Tornano in gruppo Simone Brugaletta e Giorgio Mallia, pronti a dare più alternative alla difesa modicana, mancherà il solito Maimone, il resto del gruppo è abile e affiatato, pronto a dare battaglia in un campo con il quale si sta prendendo sempre più confidenza.

Tutto pronto quindi per una grande domenica di sport, tra due formazioni che daranno battaglia, vediamo chi sono gli uomini convocati da mister Raciti per la gara prevista alle 14:30:

Portieri: Romano, Troppo, Calabrese

Difensori: Brugaletta N., Mollica, Sangare, Intzidis.

Centrocampisti: Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Federico, Alioto, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.