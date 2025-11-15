Finisce 2-1 per i padroni di casa l’anticipo odierno del campionato di Eccellenza tra il Gioiosa e il Vittoria calcio. In trasferta, i biancorossi continuano a non eccellere e questo sta facendo perdere sempre più terreno dalle posizioni che contano della classifica. I peloritani sono passati in vantaggio nei primi minuti della partita e sono riusciti a mantenere il pallino del gioco nonostante il Vittoria abbia provato, con qualche folata offensiva, a rendere più temibile le proprie giocate. Nella ripresa, quando ci si attende il recupero della squadra di Campanella, il Gioiosa passa ancora una volta su colpo di testa mentre la difesa biancorossa per l’occasione non sembra proprio irreprensibile.

Il Vittoria dimezza le distanze a sei minuti dal novantesimo con l’ultimo arrivato, Maletic. Ma è ormai troppo tardi per cercare di riaggiustare le cose. Il Vittoria resta a sedici punti, con la vetta che dista sei lunghezze ma le battistrada devono ancora giocare.