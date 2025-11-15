La SuperConveniente Virtus Ragusa torna davanti al proprio pubblico, ma cambia l’orario: domenica alle 17, infatti, il PalaPadua ospiterà il match contro la Valentino Castellaneta, valido per l’ottava giornata di Serie B Interregionale – Girone F. La squadra di coach Massimo Di Gregorio, reduce da sei vittorie consecutive e attualmente capolista, vuole dare continuità allo splendido momento di forma e alla striscia di risultati.

Gli ospiti arrivano a Ragusa dopo la bruciante sconfitta interna al supplementare contro Corato, ma restano una formazione temibile, capace quest’anno di un avvio brillante con tre vittorie nelle prime quattro giornate, tra cui il prestigioso successo contro la Viola Reggio Calabria. Il gruppo guidato da coach Giuseppe Luisi ha attraversato un leggero calo nelle ultime due uscite, ma mantiene numeri di livello (specie in attacco: 84,5 punti segnati). Il miglior realizzatore è Davide Buo, guardia/ala da 18 punti a partita. Prestazioni solide anche dall’ex Montegranaro Tommaso Contini, autore di 15,7 punti e 9,3 rimbalzi di media, e dal giovane playmaker nigeriano Ojo, classe 2004, che contribuisce con 15 punti a sera. Tutto da scoprire Jack Shannon, lungo moderno classe 2001, capace di giocare sia da “4” che da “5” (già 9 rimbalzi di media in quattro uscite).

In casa Virtus l’obiettivo è alimentare l’entusiasmo, rafforzare l’identità di squadra e macinare punti. «Arriviamo da un periodo molto positivo – dice coach Di Gregorio -. Castellaneta è una squadra che ha disputato un buon inizio di stagione, capace di un’ottima pallacanestro: abbiamo preparato la partita con attenzione. L’obiettivo è aggiungere qualcosina in più ogni domenica, confermando i progressi come squadra. Giocare al PalaPadua, davanti al nostro pubblico, è sempre un valore aggiunto: ci dà energia nei momenti decisivi e siamo sicuri che anche domenica sarà così».

La gara sarà arbitrata da Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto e Federico Catalano di Pedara e sarà trasmessa in live streaming su www.virtusragusabasket.it al costo di tre euro.