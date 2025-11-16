Davanti a un pubblico pressoché evaporato, forse con il numero di presenti più basso della stagione, il Ragusa calcio che non ti aspetti riesce ad avere la meglio sulla capolista Savoia nella fase finale del match, con la rete del successo firmata al 50’ da Sinatra. E dire che le aquile azzurre sono riuscite a pareggiare i conti per due volte nel corso della partita. A passare in vantaggio i campani con un rigore di Munoz al 12’. Ci ha pensato Cardinale al 36’ a siglare l’1-1.

Il Savoia, però, con lo stesso Munoz, prima del riposo, si riporta in vantaggio. Gli azzurri, che in questa gara possono di nuovo contare sul supporto dalla panchina di Gaetano Lucenti dopo quattro giornate di squalifica, pareggiano i conti al 16’ della ripresa con D’Amore proveniente dalla panchina. Qualche minuto dopo un’altra svolta della partita, con l’espulsione di Caballero. Savoia, dunque, che resta in dieci minuti. Quando sembra che entrambe le squadre possano accontentarsi del pareggio, ecco che arriva il guizzo finale di Sinatra che fa esplodere di gioia l’Aldo Campo di contrada Selvaggio.