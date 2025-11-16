Come previsto si è rivelata particolarmente interessante l’escursione a Scicli promossa ed organizzata dall’Unitre di Modica. Una comitiva dell’associazione è stata guidata dal presidente Enzo Cavallo, con la organizzazione del segretario Orazio Frasca ed egregiamente accompagnata da Salvatore Pisana che, come esperta guida turistica, si è reso amichevolmente disponibile ed ha dato il miglior contributo per qualificare al massimo la visita. Diversi i siti visitati.

Partita da Largo Antonio Gramsci, la comitiva ha attraversato Piazza Italia soffermandosi su tutto ciò che di interessante si affaccia su di essa, per dirigersi presso la chiesa di San Bartolomeo dove ha potuto apprezzare, fra l’altro, la imponente facciata e, all’interno, il ricco ed originale presepe ligneo fra i più antichi della Sicilia e la splendida navata. La visita è proseguita nella chiesa rupestre di Santa Maria di Piedigrotta della quale si è avuta la possibilità di conoscerne la storia e l’importanza. A seguire, dopo il passaggio dal palazzo Penna-Musso-Iacono e dal palazzo Beneventano, si è arrivati presso il Municipio dove, accompagnati da specifiche guide, sono stati visitati i locali che hanno ospitato il “Commissariato di Vigata” e dove sono state registrate le tante e spettacolari scene del Commissario Montalbano.

Attraversando la singolare e caratteristica via Francesco Mormina Penna sono stati raggiunti e visitati la Chiesa di San Giovanni, il palazzo Spadaro e la chiesa-museo di Santa Teresa. La visita, durata oltre quattro ore e mezza, ha lasciato soddisfatti non solo i partecipanti ma anche la stessa guida che nel riscontrare la particolare attenzione e nel registrare le tante domande dei visitatori ha dichiarato di aver professionalmente raggiunto l’obiettivo che si era dato quando ha accolto l’invito dell’Unitre ed ha accettato di accompagnare la comitiva dei soci dell’associazione. Particolarmente apprezzato l’incontro col sindaco Mario Marino, che ha dato il benvenuto della città ed ha salutato la comitiva. Molto gradita è stata inoltre la presenza e la partecipazione del presidente dell’Unitre di Scicli, Bruno Marino, che ha portato il saluto della locale sede che, come si sa, è gemellata con quella di Modica.

“E’ stata una visita ben guidata che ci ha permesso di conoscere e di far conoscere tanti posti di rara bellezza e di straordinaria importanza – ha dichiarato Enzo Cavallo. – Abbiamo avuto una ulteriore conferma dello straordinario valore delle eccellenze che, rendendo particolare il nostro territorio, determinano un significativo richiamo turistico. Abbiamo rivisto posti che conosciamo da tempo ma dei quali solo ora abbiamo appreso tanti particolari. Vista la positività dell’esperienza, non è da escludere che a Scicli torneremo per visitare altri siti non compresi nell’odierno programma”.