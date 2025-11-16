Settima vittoria di fila per il Modica Calcio di Mattia Pitino e Luca Gugliotta che con il 3-0 rifilato alla Leonfortese mantiene il primato con l’Avola. Un cammino importante per Valenca, che per l’occasione festeggiava il compleanno, e compagni.

Primo tempo che inizia subito con il gol di Savasta, la punta palermitana incorna di testa un ottimo cross di Asero e fa subito alzare la panchina al pronti via. La formazione di Raciti è padrona del campo ma concede qualcosa, come al 6’ quando un rinvio maldestro finisce sui piedi di Palermo che non si aspetta la grossa occasione e nella frenesia lascia partire un tiro lento e centrale, facile da parare per Romano. Al 24’ ancora Asero protagonista, l’esterno controlla un pallone in area e viene messo giù, per l’arbitro è calcio di rigore, dagli 11 metri si presenta Belluso che non sbaglia e raddoppia per i rossoblù. Dieci minuti più tardi c’è ancora tempo per un angolo di Valenca che pesca bene in mezzo Sangare, il difensore impatta bene il pallone che però si stampa sul palo.

Nella ripresa subito una ghiotta occasione per la Leonfortese con Leonardi che ci prova da fuori ma Romano si fa trovare pronto e devia in angolo. Pochi minuti più tardi arriva il gol che chiude la gara, cross in mezzo di Mollica che becca la torre di Savasta per Belluso, l’attaccante non ci pensa nemmeno un attimo e la mette dentro per la doppietta personale. Al 10’ ancora grande occasione per Savasta che si tuffa su un cross teso di Asero, l’attaccante non arriva di pochi millimetri a mettere dentro quello che sarebbe stato il poker modicano. Al 17’ sale in cattedra anche Intzidis, il difensore prova la replica del gol messo a segno in Coppa Italia contro l’Avola, questa volta però il pallone sfiora la traversa e finisce fuori. Due minuti più tardi c’è tempo per un’occasione ancora di Leonardi che da fuori prova un tiro che Romano manda in angolo con un gran gesto tecnico.

Una gara completamente in controllo del Modica Calcio che dimostra carattere e mette in campo il giusto atteggiamento anche dopo essere passato in vantaggio dopo pochi minuti, non ha mai rallentato il ritmo cercando sempre la via del gol. Alla fine di quello che è, già, un terzo di questo campionato, la banda di Raciti è in testa e adesso potrà concentrarsi sulla sfida di Mercoledì contro la Messana in Coppa Italia.

MODICA CALCIO – LEONFORTESE 3-0

Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa (36’ st Misseri), Asero, Belluso (18’ st Bonanno), Savasta (27’ st Torres), Mollica (27’ st Salvatore), Alioto, Sangare (18’ st Incatasciato), Intzidis, Cappello. Panchina: Truppo, Incatasciato, Brugaletta N., Misseri, Torregrossa, Calabrese, Salvatore, Torres, Bonanno. Allenatore: Filippo Raciti.

Leonfortese: Di Martino, Minolfi (14’ st La Rocca), Migneco (34’ st Bonanno), Diara, Russo, Popolo, Coco, Mendes, Palermo (1’ st Perri), Diomande (1’ st Leonardi), Bellomo P. (26’ st Ibarra) Panchina: Bellomo C., La Rocca, Perri, Napoli, Leonardi, Ibarra, Bonanno. Allenatore: Natale Serafino

Marcatori: 2’ pt Savasta (M), 24’ pt Belluso rig. (M), 4’ st Belluso (M)

Ammoniti: Valenca, Sangare, Salvatore (M), Minolfi, Migneco (L)