Domenica quasi perfetta per l’Asd Giarratana Volley che ha incassato i successi delle proprie squadre senior. Vince la maschile a Pedara e pure la femminile in casa, anche se al tiebreak, con la Juvenilia Catania. Ma andiamo con ordine. Ieri, nel campionato di Serie C maschile, il team allenato da coach Gianluca Giacchi ha conquistato il terzo successo di fila su altrettante gare fin qui disputate. Contro il Giavì Pedara, gli iblei sono scesi in campo molto determinati, hanno concesso qualcosina nel primo set, chiuso a 23 dai locali, ma poi hanno dominato in lungo e in largo conquistando il 3-0 in poco più di un’ora di partita, dando prova del loro ottimo stato di salute. “Diciamo che abbiamo giocato come avevamo previsto – sottolinea il tecnico Giacchi – forse qualcosa in più e meglio di quello che erano le aspettative. Infatti, si può dire che non c’è stata storia. Abbiamo messo a frutto tutto quello che si era già sperimentato in occasione delle prime due gare. Ringrazio, in modo particolare, Bazzano che, da posto 4, si è sacrificato, rispondendo alla grande, in un ruolo che non è suo, quello di libero. Una bella prova di forza”.

Gara assolutamente più incerta quella che, sempre ieri, si è disputata alla palestra comunale della Perla degli Iblei dove l’Asd Volley Giarratana ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di una Juvenilia Catania mai doma. Le pallavoliste rossoblù vincono il primo set a 17 e si illudono che sia tutto facile. Ma ben presto si rendono conto che non è affatto così e nel secondo e terzo set, complice qualche errore di troppo nella gestione degli attacchi e delle battute, subiscono la risalita in cattedra delle etnee. Il Giarratana, però, non si dà per vinto e conquista il quarto set, animando poi un tiebreak di fatto senza storia, riuscendo a mettere a terra una serie di attacchi che la Juvenilia non sa contenere. “Dopo due sconfitte, sinceramente – sottolinea coach Saro Corallo – era importante riuscire a sbloccarsi. Ce l’abbiamo fatto giocando una gara con attenzione e costanza e, soprattutto, non ci siamo disunite quando sembrava si stesse mettendo male. Bene, abbiamo molto da migliorare, ma è questa la strada da percorrere”. Il presidente Salvatore Pagano è soddisfatto: “Devo ringraziare tutti per l’impegno e devo sottolineare il calore del nostro pubblico che, come sempre, non ci fa mai mancare un entusiasmante supporto”.