Incidente stradale autonomo sulla strada provinciale 4, nel tratto che collega Comiso a Pedalino, in provincia. L’evento, accaduto nel primo pomeriggio di oggi, ha coinvolto un veicolo che, a causa di un malore improvviso dell’autista, ha urtato un muretto laterale e si è parzialmente ribaltato. L’autista stesso è rimasto ferito. E’ stato soccorso da un’ambulanza del 118. La polizia locale di Comiso ha effettuato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica, escludendo al momento responsabilità esterne (foto Assenza).