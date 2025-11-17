“Controlli, manutenzione delle attrezzature, formazione continua: la sicurezza deve rappresentare un investimento per ogni azienda e ditta che opera nei cantieri. La nuova vittima del lavoro sia monito per quanti hanno responsabilità nella sicurezza di ogni singolo lavoratore”.

Così Giovanni Migliore, segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, e Dathan Di Dio, segretario generale della Filca Cisl territoriale, sull’incidente che nel pomeriggio di oggi è costato la vita ad un operaio impegnato in un cantiere di Pozzallo.

“La nostra vicinanza alla famiglia della vittima e a tutti i suoi colleghi – hanno aggiunto – Attendiamo l’esito degli accertamenti avviati per risalire a eventuali responsabilità. Resta la rabbia per un’altra vita umana strappata alla famiglia mentre si trovava a lavoro. Massima vicinanza all’altro operaio coinvolto e, fortunatamente, rimasto illeso. Sappiamo quanto sia difficile arrivare all’obiettivo zero di incidenti sul lavoro – hanno concluso Migliore e Di Dio – Non significa comunque che l’impegno di ognuno di noi debba venir meno, soprattutto dopo tragici eventi come quello di oggi”.