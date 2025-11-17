Si separano le strade fra Giovanni Campanella e il Vittoria Calcio. Anche il ds Giuseppe Restuccia ha rassegnato le dimissioni. Fatale l’ennesimo ko in campionato, nell’anticipo di sabato in casa della Polisportiva Gioiosa che ha allungato le distanze dalla vetta del girone B di Eccellenza (Modica e Avola sono adesso a +9 dopo i rispettivi successi di domenica).

Questa la nota societaria: “Il Fc Vittoria comunica ufficialmente che il tecnico Giovanni Campanella (nella foto sopra) ha rassegnato le proprie dimissioni. Una decisione maturata al termine di un confronto schietto e rispettoso con la società, che ha scelto di accoglierle comprendendo le ragioni personali e professionali alla base della scelta. La società gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, sia sul piano umano che sportivo”.

Questo avvicendamento arriva in un momento particolarmente difficile per il club, che sta attraversando una fase complicata in campionato nonostante gli importanti investimenti effettuati durante l’estate per rinforzare la rosa. La squadra, infatti, non è riuscita a trovare la continuità necessaria per ottenere risultati soddisfacenti, accumulando diverse sconfitte che hanno pesato sulla classifica e sulle ambizioni stagionali.

Questo quanto afferma il Vittoria, invece, in relazione alle dimissioni di Restuccia (nella foto sopra). “La società, dopo un confronto sereno, ha deciso di accettarle. Il Vittoria desidera ringraziarlo per la professionalità dimostrata nel percorso svolto insieme e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera nel mondo del calcio”.

La società ora si trova davanti alla sfida di rilanciare il progetto tecnico e di ritrovare la giusta motivazione per invertire la rotta. I tifosi attendono con fiducia una pronta reazione da parte della squadra, che deve dimostrare sul campo di poter riscattare questo difficile momento e onorare gli investimenti fatti per costruire un futuro vincente.

Il Fc Vittoria è determinato a lavorare con impegno per superare questa fase e tornare a competere ai livelli che il club merita, con l’obiettivo di regalare soddisfazioni a tutto l’ambiente e ai propri sostenitori.