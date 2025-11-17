“Da anni, nello spazio accogliente de Le Masserie, Aiad e Lions scrivono una storia fatta di collaborazione, solidarietà e attenzione verso chi vive o teme il diabete”. Ieri si è svolto l’appuntamento annuale al centro commerciale “Le Masserie” dedicato allo screening a tappeto della glicemia, un’iniziativa che da anni rappresenta un momento fondamentale all’interno del programma della Giornata mondiale del diabete.

Sono state effettuate oltre 200 misurazioni della glicemia e numerose altre persone, pur non sottoponendosi al test, si sono fermate per chiedere informazioni e chiarimenti, segno di un interesse crescente e di un bisogno reale di ascolto e prevenzione.

L’evento suggella e rinnova una collaborazione preziosa: quella tra Aiad Ragusa e il Lions Club Ragusa Host, che da tempo condividono impegno, visione e responsabilità nella promozione della salute. Un ringraziamento va anche al centro commerciale Le Masserie, che ogni anno mette generosamente a disposizione lo spazio necessario.

Un grazie speciale va ai medici volontari, sempre presenti con professionalità e disponibilità, e ai volontari dell’Aiad, che con il loro impegno costante rendono possibile ogni iniziativa.

“Vogliamo inoltre ricordare il sostegno degli sponsor che accompagnano le nostre attività durante l’anno, in particolare Medical Support e Medicare – è spiegato ancora – la cui collaborazione è fondamentale per portare avanti i progetti di prevenzione e sensibilizzazione”.

Durante la giornata sono state anche distribuite le mele donate dal Lions, un gesto semplice ma simbolico, che richiama l’importanza di uno stile di vita sano e della cura quotidiana di sé.

Una sinergia concreta, stabile e utile alla comunità, che continua a fare la differenza.