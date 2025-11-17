Sabato sera, nella splendida cornice della chiesa delle Anime sante del Purgatorio, si è svolto uno straordinario concerto che ha emozionato un pubblico numeroso e partecipe, tanto da richiedere ben tre bis. L’atmosfera suggestiva e le musiche coinvolgenti hanno reso l’evento un’esperienza indimenticabile, confermando ancora una volta il valore del Festival organistico internazionale di Ibla – Città di Ragusa, uno degli appuntamenti musicali più rilevanti del panorama culturale internazionale che si tiene in Sicilia. Il festival si svolge sotto l’alto patrocinio di mons. Giuseppe La Placa, vescovo della Diocesi di Ragusa, e grazie al fondamentale sostegno del Libero consorzio comunale di Ragusa, del Comune di Ragusa, della Baps, dell’Associazione organistica siciliana e del centro studi Feliciano Rossitto oltre che di illuminati sponsor privati. Questi preziosi contributi, uniti ai prestigiosi gemellaggi internazionali, arricchiscono il festival di un valore artistico di grande spessore (nella foto da sinistra il maestro D’Avola e il baritono Lia).

Il pubblico ha avuto l’onore di ascoltare il maestro Marco D’Avola, direttore artistico del festival e ispettore onorario della Regione Sicilia per la tutela degli organi storici, insieme al baritono maltese Joseph Lia, direttore del The Malta International Organ Festival. La serata ha offerto un viaggio musicale dal barocco al romanticismo, con brani intramontabili di Johann Sebastian Bach (Qui fecit mihi magna), Giulio Caccini, Francesco Durante, Franz Schubert (Ave Maria) e Vincenzo Antonio Petrali con la sonata finale della Messa solenne. Il programma ha incluso, tra l’altro, anche una composizione originale, la “Sancta Maria op. 68”, firmata dallo stesso maestro D’Avola.

Il maestro Marco D’Avola, diplomato con il massimo dei voti e la lode in Organo, Composizione organistica e Pianoforte presso il conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo, vanta una carriera internazionale con oltre 1800 concerti in Europa, Stati Uniti, Giappone e Russia. Le sue composizioni, tra cui la celebre Messa di Requiem presentata in Vaticano a Giovanni Paolo II, testimoniano la sua profonda ispirazione musicale.

Joseph Lia, baritono versatile diplomato in Musica presso l’Università di Malta e perfezionatosi al conservatorio “N. Rimsky-Korsakov” di San Pietroburgo, ha interpretato ruoli di spicco in opere di Verdi, Mozart, Donizetti e Tchaikovsky. La sua arte si distingue anche nei repertori di Lieder e Oratori. E’ stata un’occasione imperdibile per gli amanti della musica colta e per chi ha desiderato vivere un’esperienza artistica di alto livello, immersi in un contesto storico e spirituale unico.