Ieri sera, in occasione della settimana vocazionale, si è celebrata la santa messa nella parrocchia del Preziosissimo Sangue di Ragusa a Ragusa, alla presenza del vicedirettore del seminario interdiocesano “Regina Apostolorum”, il sacerdote Gianni Mezzasalma. Lo stesso ha ricordato: “Ognuno di noi è chiamato alla propria vocazione, sacerdotale, matrimoniale e altro ancora. Il sì al Signore deve essere una priorità della nostra vita”.

Alla fine, il vice direttore del seminario, ha presentato i seminaristi, dal terzo al quinto anno, ai fedeli presenti. La settimana continua presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Ragusa. Domenica prossima alle 11 ci sarà la messa del padre spirituale del seminario di Ragusa, don Giovanni Piccione, direttore del centro diocesano per le vocazioni (foto Salvo Bracchitta).