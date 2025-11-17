Il presidente sezionale Confcommercio Scicli, Daniele Russino (nella foto), esprime la posizione dell’associazione in merito alla questione del Piano urbanistico generale (Pug) di Scicli, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo su un tema cruciale per il futuro della città. “Abbiamo avviato un confronto con la presidente della seconda commissione, Marianna Buscema, con la quale abbiamo concordato di organizzare un incontro pubblico. Questo appuntamento sarà un’occasione fondamentale per analizzare insieme il Pug, approfondire le osservazioni e raccogliere proposte utili per orientare le decisioni verso uno sviluppo urbano condiviso e sostenibile”, dichiara Russino.

Confcommercio Scicli, che rappresenta il mondo imprenditoriale locale, considera prioritario porre al centro del dibattito la visione dello sviluppo commerciale e dei servizi per la Scicli del futuro. Le tematiche chiave che saranno affrontate includono: turismo; viabilità e mobilità sostenibile; accoglienza e pulizia urbana; gestione di info point; valorizzazione delle aree commerciali e verdi. “Invitiamo pertanto tutti gli imprenditori e le attività commerciali interessati a contribuire con il proprio punto di vista. Siamo disponibili a raccogliere le osservazioni di tutti e a farci portavoce delle esigenze dell’intero tessuto economico locale”, prosegue Russino. Il Pug non deve solo rispecchiare la storia e le tradizioni di Scicli, ma anche proiettarsi in una visione moderna e funzionale, in grado di rispondere alle necessità dei prossimi dieci anni. “Per questo motivo è fondamentale promuovere un confronto trasparente, chiaro e immediato, che coinvolga attivamente l’intera comunità”, conclude il presidente sezionale.