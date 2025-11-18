Accusati di rapina ai danni di una donna anziana a Comiso il 23 giugno 2020. I due imputati sono stati assolti anche se uno dei due è stato condannato a 2 mesi per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il pm Marco Rota aveva chiesto la condanna dei due imputati alla pena di 2 anni ed 8 mesi. Il Tribunale collegiale di Ragusa presieduto dal giudice Elio Manenti li ha assolti dall’accusa come richiesto dagli avvocati Biagio Marco Giudice e Valerio Palumbo.

I due assolti sono ventenni del Gambia. A denunciare la rapina è stata la stessa vittima, una donna comisana, che telefonando alla sala operativa della polizia aveva dichiarato che due giovani le si erano avvicinati con una scusa e l’avevano rapinata del telefono cellulare. Le ricerche avviate dalle pattuglie della polizia di Stato hanno consentito di individuare i due stranieri e di trovare il telefono della vittima. I due, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti a fermo e condotti presso la casa circondariale di Ragusa. Dopo il Riesame, erano tornati in libertà. Ora assolti.