“Continuiamo ad andare nei quartieri della città e lo scorso fine settimana con gli assessori Samuele Cannizzaro e Piero Armenia e il presidente del Consiglio Mariacristina Minardo, abbiamo incontrato i residenti del quartiere San Paolo per discutere dei problemi e spiegare come la nostra amministrazione può intervenire in un quartiere antico, bello e caratteristico della nostra città”. Così il sindaco Maria Monisteri Caschetto.

La quale aggiunge: “Assieme al comandante della Polizia locale Pierluigi Cannizzaro e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, abbiamo discusso di sicurezza, pulizia, manutenzione e di vivibilità sia nella ‘visibile’ piazza Matteotti che nei vicoli tanto nascosti quanto meravigliosi scorci di bellezza. Il quartiere si popola di case vacanza e B&B e abbiamo visto con piacere come chi ci vive, si prenda cura di questa zona e la preservi dimostrando amore per Modica. E noi, come amministrazione, continueremo a dare supporto, a fare tutto ciò che possiamo -e anche oltre- per sostenerli e intervenire dove necessario”.