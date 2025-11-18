La città di Pozzallo piange la scomparsa di Salvatore Russino. Il sindaco Roberto Ammatuna in un post sui canali social del Comune dice: “Ci lascia un grande vuoto. Uomo profondamente legato al suo paese e alle sue tradizioni, è stato un autentico punto di riferimento per la nostra comunità. Il suo amore per la cultura locale, per il teatro popolare e per la forte tradizione marinara, insieme alla sua dedizione e al suo spirito generoso, resteranno per sempre nei nostri cuori. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore”.