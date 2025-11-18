Si è aperto davanti al tribunale collegiale di Ragusa il processo a carico di un uomo di 62 anni, accusato del tentato omicidio del fratello di tre anni più grande. I fatti risalgono al 29 ottobre 2022 e si sono verificati in una strada interpoderale a Santa Croce Camerina.

Secondo la ricostruzione effettuata in fase di indagine, l’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Aprile Carbone, avrebbe deliberatamente investito con la sua autovettura il fratello, che si trovava in sella a una bicicletta elettrica. Alla base del gesto vi sarebbero vecchi dissapori e invidie familiari, acuiti anche dalla precaria condizione di salute dell’uomo, legata a una dipendenza dall’alcol.

L’incidente ha destato immediatamente l’attenzione del titolare di un’azienda agricola confinante con quella del figlio della vittima, che ha allertato i soccorsi. L’uomo investito, parte civile nel processo e rappresentato dall’avvocato Giovanni Mangione, ha riportato gravissime lesioni a una gamba, lesioni che lo hanno reso permanentemente inabile al lavoro.

Il processo è iniziato con l’escussione dei primi testimoni della procura, che avranno il compito di ricostruire dettagliatamente la dinamica dei fatti e il contesto familiare che ha portato al drammatico evento.

Le prossime udienze saranno cruciali per fare piena luce sull'accaduto e determinare le responsabilità dell'imputato.