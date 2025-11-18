Sono complessivamente tre gli scafisti, un libico e due egiziani, sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Sezione operativa navale della Guardia dí Finanza.

I tre stranieri, indagati per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sono stati individuati grazie all’attività investigativa avviata immediatamente dopo gli sbarchi del 13 e del 15 novembre, indicati come coloro che hanno condotto le due imbarcazioni nel viaggio dalla Libia a Pozzallo, intercettate al largo dalla Capitaneria di Porto, con a bordo complessivamente 86 clandestini, quasi tutti provenienti dal Bangladesh.

I tre fermati sono stati associati presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.