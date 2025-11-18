Un’esibizione carica di energia e passione ha visto protagonisti gli allievi della Firullo MMA Academy in occasione della Fiera d’Autunno organizzata da Nuova Emaia Città. La palestra, diretta dal maestro Federico Firullo, ha dimostrato ancora una volta la qualità del proprio percorso sportivo, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti in una serie di dimostrazioni spettacolari. Le esibizioni hanno messo in luce le discipline praticate all’interno della struttura: MMA (Mixed martial arts), Brazilian Jiu Jitsu, Grappling e Muay Thai, sotto la guida di istruttori altamente qualificati e pronti a trasmettere non solo tecniche di combattimento, ma anche valori fondamentali come la disciplina, la dedizione e il rispetto.

All’evento hanno partecipato personalità di rilievo, tra cui Sergio Cassisi, presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, ente con cui la Firullo MMA Academy è ufficialmente affiliata. La sua presenza ha sottolineato l’importanza del supporto istituzionale per la crescita dello sport a livello locale. Al fianco di Cassisi, anche l’assessore comunale allo Sport Fabio Prelati, che ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa e per il contributo della palestra alla promozione dell’attività fisica tra i giovani. Gli sport da combattimento, come quelli praticati presso la Firullo MMA Academy, non sono solo un mezzo per sviluppare abilità fisiche, ma rappresentano uno strumento educativo di grande valore. Queste discipline insegnano il controllo delle emozioni, aiutano a gestire la rabbia e favoriscono una crescita personale equilibrata. Attraverso l’allenamento costante, gli atleti imparano a conoscersi meglio, ad affrontare le difficoltà con resilienza e a misurarsi con i propri limiti in modo costruttivo. La palestra di Federico Firullo si conferma quindi non solo un luogo di formazione sportiva, ma una vera e propria scuola di vita, dove ogni allievo può crescere, migliorare il proprio carattere e sviluppare una forte consapevolezza di sé.