Il Vittoria si qualifica per le semifinali di Coppa Italia dove incontrerà il Modica in un match che si annuncia già avvincente (nella foto il bomber Maletic).

VITTORIA 5

ACQUEDOLCESE 1

Il Vittoria ribalta il momentaneo svantaggio e vince con un perentorio 5-1 sull’Acquedolcese (all’andata gli iblei avevano vinto 0–1), strappando il pass per le semifinali al termine di una prestazione maiuscola e ricca di reti spettacolari.

La gara di ritorno dei quarti di Finale si è trasformata in un vero e proprio assolo offensivo per la formazione di casa, desiderosa di cancellare la sconfitta di misura subita nel match d’andata.

Nonostante la pressione, l’equilibrio viene rotto presto. È l’Acquedolcese a spaventare i padroni di casa con il gol di De Luca all’11’ minuto.

La reazione è stata però veemente e immediata. È Russotto a suonare la carica al 35′, realizzando il gol che dimezza lo svantaggio e accende le speranze.

Il secondo tempo è stato un autentico dominio del Vittoria. La squadra è tornata in campo con un piglio diverso e ha ribaltato definitivamente il risultato con tre gol in rapida successione.

Al 49′, è Sferrazza a trovare la rete del sorpasso, portando il punteggio sul 2-1 (2-2 complessivo, ma a favore del Vittoria per i gol in trasferta).

Appena quattro minuti dopo, al 53′, Maletic mette il sigillo sul 3-1, dando il via alla festa e mettendo in cassaforte la qualificazione.

Il vero mattatore della ripresa è stato però Lucarelli, autore di una doppietta che ha fissato il risultato su cifre tennistiche. L’attaccante ha prima siglato il 4-1 al 70′ e poi ha concesso il bis personale all’80’, chiudendo la partita sul definitivo 5-1.

Con un risultato complessivo di 5-1, il Vittoria supera l’Acquedolcese e merita ampiamente l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, dimostrando una notevole forza d’animo e una potenza di fuoco impressionante.