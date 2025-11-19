Continuano i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa, finalizzati in particolare al contrastare del business della droga e a fronteggiare l’attività di spaccio sulle piazze della provincia iblea.

Nel corso di un servizio coordinato nel territorio del comune di Pozzallo, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Modica, coadiuvati da quelli della Stazione carabinieri di Pozzallo e con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi (Ct), hanno identificato oltre 20 persone, controllato diversi veicoli e due esercizi commerciali.

Sono state effettuate 9 perquisizioni personali e una domiciliare, al termine delle quali è stato sequestrato dello stupefacente, tipo hashish, e alcuni grammi di cocaina.

Altri 20 grammi di hashish, suddivisi in due involucri, sono stati rinvenuti grazie al fiuto dei cani antidroga, in una delle piazze del paese, nascosti tra la vegetazione, e sono stati posti sotto sequestro.

Per alcuni giovani, trovati in possesso della sostanza stupefacente è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Ragusa, per l’illecita detenzione.