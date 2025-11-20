Sarà la suggestiva cornice della basilica Maria Ss. Annunziata di Comiso a ospitare la presentazione del volume “Scaglie di tempo ritrovato. La Basilica dell’Annunziata di Comiso”, scritto da Antonello Lauretta e pubblicato da Abulafia Editore, con prefazione di don Girolamo Alessi.

L’evento, promosso dal Lions Club Comiso Terra Iblea presieduto da Rosario Alescio, si terrà domani, venerdì 21 novembre, alle 16,30. Sarà un momento di cultura e riflessione sul valore storico, artistico e spirituale della Basilica.

Alla presentazione interverranno mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, don Girolamo Alessi, vicario foraneo, don Biagio Aprile, parroco della Basilica, e il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Accanto a loro, i rappresentanti Lions: il presidente Rosario Alescio, il presidente dell’VIII Circoscrizione Lions Luigi Bellassai e il primo Vicegovernatore eletto del Distretto 108Yb Sicilia, Walter Buscema.

A dialogare con l’autore sarà Saro Di Stefano. Questo libro è un saggio storico-critico sulla chiesa di Maria Ss. Annunziata di Comiso, un volume frutto di ricerche d’archivio e analisi approfondite. Il libro esamina eventi e personaggi in un contesto ampio, intrecciando microstoria e macrostoria, con uno stile rigoroso ma narrativo, che offre nuove prospettive e dettagli inediti.