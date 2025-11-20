Sabato 22 novembre, alle 19,15, nella straordinaria cornice del duomo di San Giorgio a Ragusa Ibla, si terrà un nuovo e prestigioso appuntamento nell’ambito del XXX Festival organistico internazionale di Ibla – “Città di Ragusa”. L’evento vedrà protagonista il maestro belga Paul De Maeyer, figura di spicco nel panorama organistico europeo, noto per la sua raffinata sensibilità interpretativa e per un repertorio che spazia dai capolavori barocchi alle espressioni contemporanee più audaci.

De Maeyer, attualmente organista titolare presso la Cattedrale di Anversa, si è esibito in alcune delle più importanti rassegne internazionali, conquistando pubblico e critica grazie a una tecnica impeccabile e a una costante ricerca espressiva. La sua carriera è costellata di riconoscimenti e collaborazioni con orchestre di rilievo, oltre che da un’intensa attività didattica. La presenza del maestro De Maeyer al festival rappresenta un’opportunità unica per il pubblico ragusano di ascoltare un interprete di livello internazionale in un contesto di rara suggestione artistica.

Il direttore artistico del festival, maestro Marco D’Avola, sottolinea: «Per questa XXX edizione abbiamo voluto offrire un programma capace di valorizzare la tradizione organistica e, al tempo stesso, di aprire nuovi orizzonti musicali. La partecipazione di un artista come Paul De Maeyer conferma l’alto profilo della manifestazione e la sua vocazione internazionale, rafforzando il ruolo di Ragusa come punto di riferimento per la musica d’organo».

Il Festival organistico internazionale di Ibla celebra quest’anno un traguardo storico con la sua XXX edizione, divenendo negli anni un appuntamento imprescindibile per appassionati e addetti ai lavori. L’iniziativa continua a distinguersi per la qualità degli interpreti ospitati e per la capacità di promuovere il patrimonio culturale e musicale del territorio. Il concerto di sabato si preannuncia come un evento imperdibile, capace di unire la grande musica a un’atmosfera di intensa spiritualità e condivisione.