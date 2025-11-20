Il Tribunale amministrativo regionale ha concesso la sospensiva su richiesta avanzata dal legale di Innocenzo Leontini, il sindaco sfiduciato dal consiglio comunale, presuntivamente fuori tempo massimo. Leontini, quindi, rimane in carica almeno fino al prossimo 16 dicembre quando si riunirà il Consiglio per esprimersi sul ricorso presentato dal primo cittadino. Questo significa che la Regione non nominerà nessun commissario straordinario fino alla decisione e che quindi, amministrazione e consiglio comunale tornano in carica. Leontini, tramite il legale Antonio Barone, aveva contestato la mozione di sfiducia perché presentata fuori tempo massimo.