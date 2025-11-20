Il Tribunale del Riesame di Catania, presidente Gabriella Larato, ha confermato l’ordinanza che ha portato in carcere Giovanni Agosta, il 43enne di Scicli, sospettato di essere autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, 41 anni, ucciso nella notte tra l’11 e il 12 maggio del 2024. La difesa dell’uomo rappresentata dall’avvocato Maria Platania aveva posto l’accento su alcuni aspetti riguardanti la non sussistenza degli indizi di colpevolezza e, a 18 mesi dal delitto, interesserebbero anche le reali esigenze di custodia cautelare. Il Riesame ha accolto la richiesta della pubblica accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Santo Fornasier, confermando l’ordinanza. Per cui l’indagato resta in carcere.