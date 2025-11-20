Sbanda con una Fiat 500, si ribalta parzialmente e invade la corsia opposta travolgendo una utilitaria regolarmente in sosta. Incidente stradale in via Coria nella notte tra mercoledì e giovedì. La giovane è rimasta temporaneamente dentro l’alloggio dell’abitacolo prima di essere soccorsa dai residenti che sono usciti fuori dopo avere sentito i rumori causati dal violento urto. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri di Vittoria. La conducente è rimasta ferita ma per lei nessuna prognosi riservata. Il traffico è rimasto bloccato per un paio d’ore tra la Sp 17 e la Sp 16 (foto Franco Assenza).