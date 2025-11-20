Un grave incidente in serata lungo la ex Strada Provinciale 17, nel tratto che collega Scoglitti a Vittoria. Tre i mezzi coinvolti: uno scooter, una Mercedes-Benz e un furgone commerciale. L’impatto ha causato danni significativi e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Lo scooter è stato ritrovato a terra con la carrozzeria danneggiata e componenti divelte mentre ⁠la Mercedes-Benz ha riportato danni gravi alla parte posteriore, con lunotto frantumato e paraurti deformato. il furgone ha subito una collisione sul lato sinistro anteriore, con il muso compromesso e detriti sparsi sulla carreggiata.

Nell’incidente è rimasto ferito un cittadino extracomunitario, attualmente in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Vittoria, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità. L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di interventi strutturali e di maggiore prevenzione lungo le arterie secondarie del Ragusano.