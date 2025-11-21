La Passalacqua, domani sera, inizio match alle 20.30, ospiterà Vicenza per l’ottavo turno del campionato di serie A2 femminile. Cinque incontri disputati per entrambe le squadre, con un doppio turno di stop, il primo per il campionato a 13 squadre che impone il fermo di una squadra a turno, e il secondo per la pausa delle Nazionali. Vicenza arriva a Ragusa con quattro gare perse sulle cinque disputate (Treviso, Faenza, Alpo e Bolzano), ma non è squadra da sottovalutare; ha dato filo da torcere fino all’ultimo secondo alle formazioni che ha affrontato.

La Passalacqua Ragusa non si è mai fermata; ha continuato a lavorare sull’intensità difensiva, sul ritmo e sul potenziamento individuale e di squadra per riprendere ritmo e consolidare fiducia.

“La partita di sabato sarà il frutto del lavoro che è stato fatto in queste settimane – dice coach Mara Buzzanca, Passalacqua – la squadra sta crescendo e mi aspetto una prova di maturità dalle ragazze. Affronteremo una squadra che, a dispetto della classifica, è strutturata, con buone individualità e che non molla mai. Vicenza ha parecchie giocatrici che hanno maturato buona esperienza in questo campionato e nella serie superiore; dovremo mantenere alta la concentrazione per 40 minuti e su questo mi aspetto una reazione”

Un’occhiata alla statistica. Vicenza con 5 partite giocate ha realizzato 326 punti subendone 337 tira con il 44 per cento da 2, il 23% da 3, ha il 72% ai liberi e 223 rimbalzi totali. La Passalacqua ha realizzato 364 punti e ne ha subìti 262. Le percentuali fissano al 48% le realizzazioni da 2, 34 % da 3, 67% ai liberi, e 201 rimbalzi totali all’attivo.

L’incontro in programma sabato alle 20,30 al PalaMinardi verrà arbitrato dai signori Jacopo Spinelli di Como e Leonardo Petruzzi di Milano.