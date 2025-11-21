L’auditorium San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla ha ospitato la mostra personale di Pierre Gauthier (nella foto), un artista che invita il pubblico a scoprire la magia della natura attraverso le sue opere. La mostra ha presentato una collezione di quadri e opere che esplorano la bellezza dell’ambiente che ci circonda, mettendo in evidenza la sua magia e la sua importanza. La musica è stata un elemento chiave di questa esperienza artistica, che ha accompagnato il visitatore durante il percorso visivo ed emozionale.