Una segnalazione diffusa sui social, accompagnata da immagini che denunciavano presunte condizioni igienico-assistenziali critiche all’interno di una casa di cura per anziani nel territorio di Vittoria, ha attivato nelle scorse ore un intervento immediato e congiunto da parte delle istituzioni competenti.

A seguito della segnalazione, i Servizi sociali del Comune di Vittoria hanno avviato le verifiche preliminari. Su tale impulso, i carabinieri del Nas – guidati dal comandante Michele Torchiano – hanno coordinato l’intervento, predisponendo un sopralluogo simultaneo che ha coinvolto l’Asp di Ragusa, attraverso il personale del Distretto socio-sanitario, il Siav e un dirigente medico dell’Ospedale di Modica con relativo supporto infermieristico, insieme alla Polizia locale.

Tutti i 15 ospiti presenti sono stati sottoposti a visita clinica e le condizioni generali della struttura sono state oggetto di verifica puntuale. Dall’attività ispettiva non sono emersi elementi riconducibili a quanto pubblicato online: la segnalazione è risultata infondata, così come le immagini diffuse, prive di riferimenti verificabili e potenzialmente alterate o decontestualizzate.

L’azione rapida e coordinata ha consentito di rassicurare immediatamente famiglie e comunità, confermando la solidità del sistema di vigilanza che vede operare congiuntamente forze dell’ordine, servizi sanitari e amministrazione comunale. Si ribadisce inoltre l’importanza di evitare la diffusione di contenuti non verificati, che possono generare allarme ingiustificato e danneggiare la percezione del lavoro svolto quotidianamente dalle strutture assistenziali del territorio.