Il derby ibleo è del Frigintini, un gol di Concolino basta per espugnare lo “Scapellato”. Questo il tabellino della partita di sabato pomeriggio.

Scicli CR 0

Frigintini Calcio 1

Marcatore: pt 38′ Concolino

Scicli CR: Fidone, Nigro, Scucces, Gazzè, Salvatore Assenza, Cappello, Riela, Fusca, Vindigni, Spitale, Barroso. A Disp: Bonincontro, Re, Adamo, Pisana, Edoardo Assenza, Bouda, Amore, Battaglia, Zisa. All. Carmelo Giglio.

Frigintini Calcio: Lorenzo Caruso, Macauda, Sortino, Angelo Denaro, Arrabito, Concolino, Giurdanella, Savarino, Cultrera, Vitale, Cicero. A Disp: Giovanni Iemmolo, Hegazi, Giovanni Denaro,Floriddia, Candiano, Ragusa, Modica, Tommaso Iemmolo, Salvatore Caruso. All. Ciccio Di Rosa.

Arbitro: Domenico Calanna di Acireale

Assistenti: Federico Camelia di Acireale e Federica Emanuela Giarratana di Enna

Note: pt espulso Barroso

Un gol di Thomas Concolino al tramonto della prima frazione di gioco permette al Frigintini di Ciccio Di Rosa di espugnare il “Ciccio Scapellato” e di aggiudicarsi il derby ibleo con lo Scicli Cr.

Una vittoria meritata quella ottenuta dalla “Di Rosa Band”, che anche oggi nell’importante sfida salvezza ha sciorinato una prestazione superlativa che conferma la crescita di un gruppo sul quale tutta la dirigenza modicana ha massima fiducia.

Lo Scicli CR ha cercato in qualche modo di raddrizzare il risultato, ma la difesa modicana ha chiuso bene ogni varco e alla fine in diverse occasioni l’undici della Contea ha sfiorato il raddoppio.

Lo Scicli CR cerca di sfruttare il fattore campo, ma i rossoblu ospiti entrano in campo con le giuste motivazioni e la giusta “garra” e dopo una breve fase di studio prendono in mano il pallino del gioco e appena alzano i ritmi trovano gli spazi per fare male ai cremisi (oggi in maglia azzurra), che pagano a caro prezzo anche l’espulsione di Barroso già nella prima frazione di gioco.

Qualche minuto prima del vantaggio, il Frigintini fa le prove generali con Giurdanella che dal vertice dell’area piccola lascia partire un gran tiro che finisce a lato di pochissimo.

Al 38′ arriva il meritato vantaggio. A realizzarlo è Thomas Concolino che trova lo spazio per “far male” a Fidone e mandare al riposo in vantaggio la sua squadra.

Nella ripresa lo Scicli CR cerca di reagire, ma la retroguardia modicana chiude bene gli spazi e non disdegna le sortite offensive che mettono in ambasce la difesa ospite. Con il passare dei minuti la stanchezza in campo che a causa della pioggia si fa sempre più pesante, inizia a prendere il sopravvento e al triplice fischio del direttore di gara sono i rossoblu della Contea a far festa per il successo ottenuto a coronamento dell’ennesima prova più che positiva.

Avevo chiesto ai ragazzi un’altra grande prestazione con un bel risultato – dichiara a fine partita il ds del Frigintini Calcio, Sergio Cappello – e sono stato accontentato. Quella dello “Scapellato” è stata una prova di grande livello con i ragazzi che sono stati bravi a fermare sul nascere le iniziative dello Scicli e a costruire un gioco da grande squadra. Questo – continua – è un gruppo che lungo il cammino può togliersi tante soddisfazioni. Il gioco mostrato oggi ci ha dato il risultato che tutti ci aspettavamo da qualche partita. La vittoria di oggi ci da sicuramente morale e ci fa ben sperare per il raggiungimento dl nostro obiettivo finale”.